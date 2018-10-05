Фанати показали сліди від побоїв під час сутичок з поліцією у Дніпрі, - ФОТО (+18)

Футбольні фанати, які постраждали внаслідок сутичок з правоохоронцями у Дніпрі, показали у соціальних мережах нанесені рани.

За словами вболівальників, зіткнення перед фінальним матчем Кубка Украхни "Динамо" - "Шахтар" відбулись через те, що один із поліцейських намагався затримати учасника маршу, одного з лідерів фан-руху "Динамо", за використання піротехніки. Фанати спробували "відбити" одного зі своїх, після чого почались масові зіткнення, пише "Футбол 24".

За свідченнями очевидців, поліція застосувала кийки та газ (можливо, перцевий або сльозогінний). Побої отримали в тому числі дівчата-вболівальниці.



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У підсумку були затримані більше 20 вболівальників "Динамо", "Шахтаря" та "Дніпра". Через деякий час після перемовин з поліцією всіх фанів відпустили з поліцейського відділку.

Нагадаємо, що футболісти донецького "Шахтаря" обіграли київське "Динамо" (2:0) у фіналі Кубка України сезону-2017/2018.