Фармкомпанії заявили про можливе зростання цін через проблеми з електроенергією
Українські фармвиробники стикаються з виробничими труднощами через відключення електроенергії, що може призвести до скорочення виробництва та підвищення цін на ліки.
Про це пише UBR.
У "Фармак" підтвердили, що компанія, як об'єкт критичної інфраструктури, також щодня підпадає під графіки відключень електроенергії.
Найбільшою проблемою є те, що відключення відбуваються зненацька. Тому "Фармак" звернувся до Міненерго із цією проблемою. При цьому на виробництвах встановили потужні генератори.
У свою чергу, у фармацевтичній компанії "Дарниця" повідомили, що деякі процеси на підприємстві були перенесені на нічну зміну та вихідні, хоча відключення на заводі були "як у всіх".
Там зазначили, що "якщо ситуація з енергозабезпеченням і надалі погіршуватиметься, то будемо змушені знизити обсяги виробництва".
У пресслужбі "Артеріума" зазначили, що з вимкненням світла припиняється подача води. Ще однією проблемою є повітряні тривоги, під час яких доводиться призупиняти виробництво.
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