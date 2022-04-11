Фармкомпанії заявили про можливе зростання цін через проблеми з електроенергією

Через відключення неможливо забезпечити безперебійність виробничого процесу.

Українські фармвиробники стикаються з виробничими труднощами через відключення електроенергії, що може призвести до скорочення виробництва та підвищення цін на ліки.

Про це пише UBR.

У "Фармак" підтвердили, що компанія, як об'єкт критичної інфраструктури, також щодня підпадає під графіки відключень електроенергії.

"Це призводить до дуже серйозних наслідків, адже компанія працює за міжнародними стандартами, тому для нас вкрай важливо мати гарантію забезпечення безперебійності виробничих процесів. Будь-які відключення призводять до невідповідності виробничого процесу лікарських засобів та втрати цілих серій продукції", – повідомили у компанії..

Найбільшою проблемою є те, що відключення відбуваються зненацька. Тому "Фармак" звернувся до Міненерго із цією проблемою. При цьому на виробництвах встановили потужні генератори.

У свою чергу, у фармацевтичній компанії "Дарниця" повідомили, що деякі процеси на підприємстві були перенесені на нічну зміну та вихідні, хоча відключення на заводі були "як у всіх".

Там зазначили, що "якщо ситуація з енергозабезпеченням і надалі погіршуватиметься, то будемо змушені знизити обсяги виробництва".

У пресслужбі "Артеріума" зазначили, що з вимкненням світла припиняється подача води. Ще однією проблемою є повітряні тривоги, під час яких доводиться призупиняти виробництво.