FATF заборонила росії брати участь у своїх проєктах
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що FATF за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня прийняла відповідну Заяву щодо членства росії.
Після заяв, опублікованих у березні, квітні та червні 2022 р., FATF повторно закликала держави бути пильними щодо можливих ризиків від обходу заходів, застосованих до росії з метою захисту міжнародної фінансової системи.
Крім цього, попри міжнародні санкції, росія продовжує співпрацювати з країнами, включеними до "чорного списку FATF", зокрема Іраном та Північною Кореєю, а також із терористичними організаціями.
Мінфін спільно з Держфінмоніторингом продовжує вживати заходи з метою подальшої ізоляції росії у сфері фінансового моніторингу. А також закликає інші держави надати допомогу в цьому процесі та підтримати остаточне виключення росії з FATF і включення її до чорного списку.
Раніше повідомлялось, що Європейський союз ухвалив восьмий пакет санкцій проти росії.
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