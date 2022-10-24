FATF заборонила росії брати участь у своїх проєктах

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF ввела нові обмеження проти росії, а саме обмежила її можливості брати участь у роботі організації та заборонила участь у регіональних групах як члена FATF.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що FATF за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня прийняла відповідну Заяву щодо членства росії.

Після заяв, опублікованих у березні, квітні та червні 2022 р., FATF повторно закликала держави бути пильними щодо можливих ризиків від обходу заходів, застосованих до росії з метою захисту міжнародної фінансової системи.

Крім цього, попри міжнародні санкції, росія продовжує співпрацювати з країнами, включеними до "чорного списку FATF", зокрема Іраном та Північною Кореєю, а також із терористичними організаціями.

Мінфін спільно з Держфінмоніторингом продовжує вживати заходи з метою подальшої ізоляції росії у сфері фінансового моніторингу. А також закликає інші держави надати допомогу в цьому процесі та підтримати остаточне виключення росії з FATF і включення її до чорного списку.

Раніше повідомлялось, що Європейський союз ухвалив восьмий пакет санкцій проти росії.