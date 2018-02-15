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ФБР отримало попередження про підозрілого стрілка у Флориді ще в 2017 році

Це 18-та стрілянина в школі США з початку року
Федеральне бюро розслідувань США отримало повідомлення в минулому році, яке зараз можна розцінити як попередження про вчорашню атаку в школі Паркленд, штат Флорида.
ФБР отримало попередження про підозрілого стрілка у Флориді ще в 2017 році Фото: rt.com

Як передає Reuters, особа під ім'ям флоридського стрілка Ніколаса Круза написала в минулому році коментар під відео на YouTube, в якому говориться: "Я збираюся стати професійним шкільним стрілком".

Автора каналу, на якому було оприлюднено відеоролик, був стривожений цим коментарем і звернувся до ФБР. Однак детективи не змогли знайти коментатора.

"У коментарі не було іншої інформації, яка б вказала на місце перебування або особистість людини, яка зробила коментар", - заявив спеціальний агент ФБР Роберт Ласкі.

Нагадаємо, 14 лютого в американському містечку Паркленд, штат Флорида, сталася стрілянина в середній школі Марджорі Стонман Дуглас, жертвами якої стали 17 осіб.

На місці події затримали колишнього учня школи - 19-річного Ніколаса Круза, йому пред'явлено звинувачення в навмисному вбивстві 17 осіб.

Це 18-та стрілянина в школі США з початку року.

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