ФБР отримало попередження про підозрілого стрілка у Флориді ще в 2017 році
Як передає Reuters, особа під ім'ям флоридського стрілка Ніколаса Круза написала в минулому році коментар під відео на YouTube, в якому говориться: "Я збираюся стати професійним шкільним стрілком".
Автора каналу, на якому було оприлюднено відеоролик, був стривожений цим коментарем і звернувся до ФБР. Однак детективи не змогли знайти коментатора.
"У коментарі не було іншої інформації, яка б вказала на місце перебування або особистість людини, яка зробила коментар", - заявив спеціальний агент ФБР Роберт Ласкі.
Нагадаємо, 14 лютого в американському містечку Паркленд, штат Флорида, сталася стрілянина в середній школі Марджорі Стонман Дуглас, жертвами якої стали 17 осіб.
На місці події затримали колишнього учня школи - 19-річного Ніколаса Круза, йому пред'явлено звинувачення в навмисному вбивстві 17 осіб.
Це 18-та стрілянина в школі США з початку року.
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