ФБР підозрює, що Манафорт отримав від Партії регіонів і Росії $80-100 млн, - ЗМІ

За даними розслідування ФБР, колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт і його фірми за десятиліття могли отримати від 80 до 100 мільйонів доларів від про-московських українських і російських клієнтів.

Два джерела, знайомі з цими розслідування, повідомили, що слідчі ФБР працюють над підтвердженням інформації про те, що Манафорт і консалтингові фірми, які він очолював, за десятиліття отримали від 80 до 100 мільйонів доларів від про-московських українських і російських клієнтів, пише американське видання Miami Herald.

Джерела також зазначають, що спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер зосередився на вивченні складної фінансової картини Манафорта, намагаючись встановити чи ухилявся він від виплати податків і чи брав участь в будь-яких схемах з відмивання грошей, а полювання за його фінансовими звітами через лабіринт офшорних банківських рахунків стало важливим етапом розслідування.

Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

Згодом, НАБУ підтвердило перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав $12,7 млн. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" "Партії регіонів" політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.

Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.