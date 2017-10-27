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ФБР пообіцяло Конгресу США відправити докази зв'язків Трампа з Кремлем

Документи очікують отримати до початку листопада
ФБР має намір надати Конгресу документи, які мають відношення до досьє, присвяченому зв'язкам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Росією.
ФБР пообіцяло Конгресу США відправити докази зв Фото: abcnews.com

Про це повідомив на прес-конференції спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Пол Раян, пише DW.

"ФБР зв'язалася з нами вчора ввечері. Воно повідомило нас, що виконає наш запит і надасть запитані Конгресом документи до наступного тижня", - вказав Раян.

Політик сподівається, що ФБР виконає свою обіцянку.

Нагадаємо, видавець журналу Hustler Ларрі Флінт виступив з пропозицією $10 млн премії за матеріали, які допоможуть почати процедуру імпічменту президента США Дональду Трампу.

Раніше у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

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