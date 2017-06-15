ФБР розслідує випадки перешкоджання правосуддю з боку Трампа, - ЗМІ

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливі зв'язки Дональда Трампа з Росією, зацікавився випадками перешкоджання правосуддю з боку президента.

Спецпрокурор Роберт Мюллер проводить допити високопоставлених представників американських спецслужб в рамках широкого розслідування, одне із завдань якого - з'ясувати чи не намагався Трамп перешкоджати правосуддю, повідомляє Washington Post з посиланням на джерела.

У минулому екс-глава ФБР Джеймс Комі особисто запевняв Трампа, що проти президента не ведеться розслідування. Але незабаром після звільнення Комі ситуація змінилася, стверджує видання.

П'ять джерел сказали Washington Post, що на проведення допитів погодилися директор Національної розвідки Ден Коутс, директор АНБ Майк Роджерс і його колишній заступник Річард Леджетт. З ними Мюллер проведе бесіди вже на цьому тижні.

АНБ в заяві газеті відзначило, що буде "повноцінно співпрацювати зі спеціальним прокурором". В офісі Нацрозвідки відмовилися коментувати цю інформацію.

Розслідування можливого втручання Трампа в правосуддя почалося через декілька днів після звільнення Комі 9 травня, розповіли газеті знайомі з ситуацією джерела. Команда Мюллера взяла на себе цю роботу і призначила допити співробітників розвідки.

"Мюллер розглядає питання втручання у правосуддя як щось більше, ніж просто публічні випади Комі і Трампа на адресу один одного", - пише Washington Post з посиланням на джерела.

Білий дім направив всі питання газети щодо російської справи до адвоката Трампа. "Витоки інформації з ФБР щодо президента обурливі, неприпустимі і беззаконні", - сказав адвокат Трампа Марк Касовітц.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом Комі розповів, що Дональд Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості.

"Не дивлячись на безліч помилкових заяв і брехні, тотальна і повне відплата ... і ВАУ, Комі сам був джерелом витоків!", - написав саркастичний твіт Трамп після слів Комі про організацію витоків.