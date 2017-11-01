ФБР заявило про підозру злому сайту Республіканської партії Росією
Також Комі уточнив, що атаковані домени республіканцями більше не використовуються. Він додав, що у американської розвідки є дані курування цих кібератак на державному рівні, - повідомляє "Газета.РУ" з посиланням на CNN.
Водночас голова ФБР наголосив, що немає ніяких даних про якийсь вплив "російських кібератак" на кампанію обраного президента США Дональда Трампа.
На початку січня 2017 року Трамп в своєму твіттері заявляв, що Національний комітет Демократичної партії недбало ставився до безпеки і своїх документів, через що хакеру вдалося викрасти інформацію з його систем.
Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.
Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.
Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.
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