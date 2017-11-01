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ФБР заявило про підозру злому сайту Республіканської партії Росією

Немає ніяких даних про якийсь вплив кібератак на кампанію Трампа
Голова Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі заявив про те, що російські хакери атакували не тільки систему Демократичної партії, але і ресурс Національного республіканського комітету.
ФБР заявило про підозру злому сайту Республіканської партії Росією Фото:lb.ua

Також Комі уточнив, що атаковані домени республіканцями більше не використовуються. Він додав, що у американської розвідки є дані курування цих кібератак на державному рівні, - повідомляє "Газета.РУ" з посиланням на CNN.

Водночас голова ФБР наголосив, що немає ніяких даних про якийсь вплив "російських кібератак" на кампанію обраного президента США Дональда Трампа.

На початку січня 2017 року Трамп в своєму твіттері заявляв, що Національний комітет Демократичної партії недбало ставився до безпеки і своїх документів, через що хакеру вдалося викрасти інформацію з його систем.

Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори  американського президента.

Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.

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