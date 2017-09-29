ФДМУ заблокував виплати боргу ОПЗ перед підприємством Фірташа

У ФДМУ відзначили, що дебіторська і кредиторська заборгованість буде врахована при оцінці держпакету акцій ОПЗ

Фонд держмайна припинив виплату боргу Одеського припортового заводу (ОПЗ) компанії DF group підприємця Дмитра Фірташа.

Про це повідомив в.о. голови ФДМУ Віктор Трубаров, передає кореспондент 112.ua.

"Є окреме рішення суду міста Южний (у місті розташований ОПЗ, - ред.), у рамках якого ФДМУ виступив стороною у справі. І ми призупинили всі виплати", - сказав Трубаров.

За його словами, Кабмін розглядає можливість нових позовів щодо заборгованості. "Яким буде остаточне рішення, я зараз сказати не можу. Але заборгованість буде або розбита, чи буде відображена в аудитах підприємства, в рамках передприватизаційної підготовки", - сказав в.о. голови ФДМУ.

За даними фонду, заборгованість ОПЗ перед DF Group у розмірі 250 млн дол була підтверджена Міжнародним судом. Також підприємство має 1,2 млрд грн НАК "Нафтогаз України".

У ФДМУ відзначили, що дебіторська і кредиторська заборгованість буде врахована при оцінці держпакету акцій ОПЗ.

Нагадуємо, НАБУ домоглося визнання недійсною угоди між ПАТ "Азот" та ПАТ "Черкасиобленерго", за якою інтересам держави завдано збитків на суму понад 57 млн гривень.

Вищий господарський суд України 3 серпня підтримав задоволення відповідного позову НАБУ в повному обсязі, залишивши без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій.