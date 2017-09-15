Федерація футболу Маріуполя просить УЄФА перевірити легітимність призначення Григорія Суркіса

Президент Федерації футболу Маріуполя Василь Журавльов просить президента УЄФА Олександра Чеферіна перевірити легітимність обрання Григорія Суркіса віце-президентом і членом Виконкому УЄФА в 2015 році.

Журавльов направив в Союз європейських футбольних асоціацій відповідний лист, повідомляє "Українська правда".

У ньому президент ФФМ зазначає, що в Федерації футболу України немає даних про висунення Григорія Суркіса від України колективними членами ФФУ в керівний орган УЄФА.

Журавльов просить перевірити легітимність обрання Суркіса на цій посади, і в разі виявлення фальсифікації документів, допомогти у відкликанні Григорія Суркіса з посади.



Фото: УП

Також "Українська правда" отримала доступ до листа Журавльову від генерального директора ФФУ Юрія Запісоцький, в якому зазначається, що у ФФУ, дійсно, немає даних про висунення Суркіса колективними членами ФФУ або Виконкомом організації в період з 2014 року.



Фото: УП

Як відомо, Григорій Суркіс був переобраний віце-президентом УЄФА в квітні 2017 року строком на два роки. На цьому ж конгресі УЄФА було прийнято рішення, що в Виконком організації можуть бути обрані лише активні члени національних асоціацій (президент, віце-президент, генеральний секретар). Григорій Суркіс поки має лише посаду почесного президента ФФУ, а значить, не зможе бути переобраний до Виконкому УЄФА на наступних виборах.

Також варто додати, що кожен з віце-президентів УЄФА і членів Виконкому повинні бути делеговані і представляти національну футбольну асоціацію.

Відзначимо, що наразі Григорій Суркіс не коментував відповідну інформацію.

Можна припустити, що ініціатива Федерації футболу Маріуполя спричинена конфліктом ФК "Маріуполь" з київським "Динамо" та самими братами Суркісами. Зокрема, влітку цього року виникло так зване "маріупольське питання". Суть його полягає в тому, що "Динамо" відмовилося приїжджати в Маріуполь на матч проти одноіменної команди.

За це киянам зарахували технічну поразку, хоча СБУ справді не рекомендувала проводити футбольний матч у прифронтовому Маріуполі. Швидше за все, на цей момент "Динамо" готується доводити свою правоту в міжнародних судах.