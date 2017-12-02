Федерація футболу України пропонує Зозулі посаду в виконкомі

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко запропонував футболісту Роману Зозулі посаду офіційного представника діючих гравців у виконкомі федерації.

"Усі його дії, спрямовані на користь українського суспільства, дозволяють рекомендувати Романа Зозулю в виконком Федерації футболу України. Думаю, що його кандидатура отримає одностайну підтримку на конгресі ФФУ в квітні", – написав глава ФФУ на своїй сторінці у Facebook.

Зараз цю посаду обіймає Анатолій Тимощук, який повідомив про рішення завершити ігрову кар’єру.

Андрій Павелко також повідомив, що ФФУ докладає зусиль для позитивного вирішення питання Романа Зозулі, забезпечення гравця національної збірної ігровою практикою. Та зазначив, що "Федерація футболу Іспанії, ФІФА та УЄФА поділяють наше занепокоєння з цього приводу і розуміють всю абсурдність ситуації".

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".