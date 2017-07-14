Федерер та Чіліч зіграють у фіналі Вімблдону
Матч тривав майже три години. За цей час Чиліч 25 раз подав навиліт, при цьому допустивши лише одну подвійну помилку і реалізував чотири брейк-поінт.
У свою чергу американець зробив 13 ейсів, здійснивши три "подвійних помилки" і виграв два гейми на подачі суперника.
В результаті, Чиліч отримав можливість виграти свій другий в кар'єрі титул Grand Slam після перемоги на US Open в 2014 році. Проте, завдання Чиліча доволі складне, оскільки у фіналі хорват зіграє проти семиразового переможця турніру - швейцарця Роджера Федерера.
У своєму піфіналі Федерер менш, аніж дві з половиною години зумів зламати опір чеха Томаша Бердиха. Перші два сети швейцарець виграв на тай-брейках з однаковим рахунком 7:4. Примітно, що в першому сеті тенісисти по-черзі взяли подачі одне одного.
У третьому сеті, який став останнім в поєдинку, Роджер зробив один брей, що дозволило йому успішно завершити гру. Відзначимо, що Роджер та Марін зустрічалися сім разів. Наразі перевага в протистояннях зберігається за Федерером - 6:1. Окрім того, для Федерера це буде одинадцятий фінал. На рахунку рекордсмена поки сім перемог у вирішальних матчах.
Нагадаємо, що вслід за іспанцем Рафаелем Надалем лондонський турнір Вімблдон покинули два фаворити - Енді Маррей та Новак Джоковіч.
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