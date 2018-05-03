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Федеріка Могеріні відвідає Київ 11-12 березня

Глава європейської дипломатії хоче з перших вуст почути інформацію про стан реформ в Україні
11-12 березня Київ з робочим візитом відвідає верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.
Федеріка Могеріні відвідає Київ 11-12 березня Федеріка Могеріні. Фото: digitaljournal.com

Під час візиту очільниця європейської дипломатії має намір зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Глава європейської дипломатії хоче з перших вуст почути інформацію про стан реформ в Україні. Під час одного з ланчів вона також поспілкується з представниками громадянського суспільства, зокрема тими, які опікуються антикорупційною боротьбою, інформує "Європейська правда".

Серед головних тем обговорень під час візиту Федеріки Могеріні - і ситуація на Донбасі. У Києві в Могеріні запланована окрема зустріч з членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) в Україні та міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.

Програмою візиту передбачено також виступ головної дипломатки ЄС перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Востаннє Федеріка Могеріні відвідувала Київ у листопаді 2015 року у рамках поїздки країнами "Східного партнерства".

19 березня у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ, до участі в якій запрошено і главу зовнішньополітичного відомства України Павла Клімкіна.

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05 03 2018 20:56
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