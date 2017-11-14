CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійський режисер Федір Бондарчук потрапив до "чорного списку бази даних "Миротворця".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Федір Бондарчук потрапив до списків "Миротворця"
Бондарчука звинувачують в антиукраїнській пропаганді і підтримці російської агресії
Федір Бондарчук. Фото: kinohod.ru
Анкету режисера розмістили в розділі "Чистилище" на офіційній сторінці проекту, повідомляють на "Миротворці".
Бондарчука звинувачують в антиукраїнській пропаганді, підтримці агресивної політики Росії і маніпулюванні суспільно значущою інформацією.
У 2014 році під час анексії Криму Росією Бондарчук разом з багатьма іншими російськими діячами культури підтримали політику президента Росії Володимира Путіна щодо України та півострова.
Після цього Бондарчук потрапив до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, та отримав заборону на в'їзд до України.
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14 11 2017 20:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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