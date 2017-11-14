Федір Бондарчук потрапив до списків "Миротворця"

Бондарчука звинувачують в антиукраїнській пропаганді і підтримці російської агресії

Російський режисер Федір Бондарчук потрапив до "чорного списку бази даних "Миротворця".

Анкету режисера розмістили в розділі "Чистилище" на офіційній сторінці проекту, повідомляють на "Миротворці".

Бондарчука звинувачують в антиукраїнській пропаганді, підтримці агресивної політики Росії і маніпулюванні суспільно значущою інформацією.

У 2014 році під час анексії Криму Росією Бондарчук разом з багатьма іншими російськими діячами культури підтримали політику президента Росії Володимира Путіна щодо України та півострова.

Після цього Бондарчук потрапив до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, та отримав заборону на в'їзд до України.