Femen намагалися зірвати прес-конференцію Ле Пен, - ФОТО

В організації заявили, що кандидат у президенти Франції тільки прикидається феміністкою

Прес-конференція кандидатки в президенти Франції Марін ле Пен, присвячена її зовнішньополітичній програмі, була перервана на самому початку активісткою руху Femen.

Дівчина викрикувала "Марін — фальшива феміністка", - повідомляє Euronews.

За твердженням партії Ле Пен "Національний фронт", у залі перебували представники 42 країн, включаючи ряд послів.

Фото: yahoo.com

За декілька хвилин дівчину видалили з залу і кандидатка продовжила свій виступ.

Фото: yahoo.com

Зокрема Ле Пен заявила про необхідність покінчити з Європейським Союзом, "бюрократичним монстром, який робить Францію менш значною і відокремлює її від світу".

Також вона привітала "реалізм і прагнення до змін нового президента США" і назвала Росію "ключовим елементом балансу сил, який може повернути процес глобалізації в мирне русло".

Раніше французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.