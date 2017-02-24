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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Femen намагалися зірвати прес-конференцію Ле Пен, - ФОТО

В організації заявили, що кандидат у президенти Франції тільки прикидається феміністкою
Прес-конференція кандидатки в президенти Франції Марін ле Пен, присвячена її зовнішньополітичній програмі, була перервана на самому початку активісткою руху Femen.
Femen намагалися зірвати прес-конференцію Ле Пен, - ФОТО Фото: twitter.com/protestacomuna

Дівчина викрикувала "Марін — фальшива феміністка", - повідомляє Euronews.

За твердженням партії Ле Пен "Національний фронт", у залі перебували представники 42 країн, включаючи ряд послів.

Фото: yahoo.com

За декілька хвилин дівчину видалили з залу і кандидатка продовжила свій виступ.

Фото: yahoo.com

Зокрема Ле Пен заявила про необхідність покінчити з Європейським Союзом, "бюрократичним монстром, який робить Францію менш значною і відокремлює її від світу".

Також вона привітала "реалізм і прагнення до змін нового президента США" і назвала Росію "ключовим елементом балансу сил, який може повернути процес глобалізації в мирне русло".

Раніше французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.

 
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