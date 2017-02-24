Femen намагалися зірвати прес-конференцію Ле Пен, - ФОТО
Дівчина викрикувала "Марін — фальшива феміністка", - повідомляє Euronews.
За твердженням партії Ле Пен "Національний фронт", у залі перебували представники 42 країн, включаючи ряд послів.
Фото: yahoo.com
За декілька хвилин дівчину видалили з залу і кандидатка продовжила свій виступ.
Фото: yahoo.com
Зокрема Ле Пен заявила про необхідність покінчити з Європейським Союзом, "бюрократичним монстром, який робить Францію менш значною і відокремлює її від світу".
Також вона привітала "реалізм і прагнення до змін нового президента США" і назвала Росію "ключовим елементом балансу сил, який може повернути процес глобалізації в мирне русло".
Раніше французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.
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