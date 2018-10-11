Femen оголилися біля Тріумфальної арки на знак протесту проти приїзду "воєнних злочинців" у Париж
"Воєнними злочинцями" активістки вважають голів держав, які прибувають до французької столиці на урочистості на честь сторіччя закінчення Першої світової війни, повідомляє "Радіо свобода".
У руках активістки тримали плакати з написами "Ласкаво просимо, воєнні злочинці", "Війна – це мир, свобода – це рабство, невігластво – це сила". На тілах у них були написи "фальшиві миротворці, реальні диктатори".
24-річна учасниця акції Тара Лакруа заявила, що Femen виступають проти приїзду голів держав, які не поважають права людини у своїй країні.
"Вони прийшли, щоб відсвяткувати мир тоді, коли виступають за війну", – цитує активістку видання Le Figaro.
Вона не уточнила, про кого саме йдеться.
На Facebook-сторінці Femen під повідомленням про акцію стоять хештеги з прізвищами Володимира Путіна, Реджепа Таїпа Ердогана, Дональда Трампа і Біньяміна Нетаньягу.
Усіх активісток затримали співробітники поліції.
Фото: facebook.com/femenmovement
Фото: facebook.com/femenmovement
Фото: facebook.com/femenmovement
Нагадаємо, 11 листопада в Парижі відбуватимуться урочистості за участю лідерів понад 60 країн.
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