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Femen оголилися біля Тріумфальної арки на знак протесту проти приїзду "воєнних злочинців" у Париж

На тілах у них були написи "фальшиві миротворці, реальні диктатори"
Активістки міжнародного руху Femen провели біля Тріумфальної арки в Парижі акцію проти приїзду до Франції людей, яких вони назвали "воєнними злочинцями".
Femen оголилися біля Тріумфальної арки на знак протесту проти приїзду "воєнних злочинців" у Париж Фото: facebook.com/femenmovement

"Воєнними злочинцями" активістки вважають голів держав, які прибувають до французької столиці на урочистості на честь сторіччя закінчення Першої світової війни, повідомляє "Радіо свобода".

У руках активістки тримали плакати з написами "Ласкаво просимо, воєнні злочинці", "Війна – це мир, свобода – це рабство, невігластво – це сила". На тілах у них були написи "фальшиві миротворці, реальні диктатори".

24-річна учасниця акції Тара Лакруа заявила, що Femen виступають проти приїзду голів держав, які не поважають права людини у своїй країні.

"Вони прийшли, щоб відсвяткувати мир тоді, коли виступають за війну", – цитує активістку видання Le Figaro.

Вона не уточнила, про кого саме йдеться.

На Facebook-сторінці Femen під повідомленням про акцію стоять хештеги з прізвищами Володимира Путіна, Реджепа Таїпа Ердогана, Дональда Трампа і Біньяміна Нетаньягу.

Усіх активісток затримали співробітники поліції.


Фото: facebook.com/femenmovement


Фото: facebook.com/femenmovement


Фото: facebook.com/femenmovement

Нагадаємо, 11 листопада в Парижі відбуватимуться урочистості за участю лідерів понад 60 країн.

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10 11 2018 20:29
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