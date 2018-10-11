Femen оголилися біля Тріумфальної арки на знак протесту проти приїзду "воєнних злочинців" у Париж

"Воєнними злочинцями" активістки вважають голів держав, які прибувають до французької столиці на урочистості на честь сторіччя закінчення Першої світової війни, повідомляє "Радіо свобода".

У руках активістки тримали плакати з написами "Ласкаво просимо, воєнні злочинці", "Війна – це мир, свобода – це рабство, невігластво – це сила". На тілах у них були написи "фальшиві миротворці, реальні диктатори".

24-річна учасниця акції Тара Лакруа заявила, що Femen виступають проти приїзду голів держав, які не поважають права людини у своїй країні.

"Вони прийшли, щоб відсвяткувати мир тоді, коли виступають за війну", – цитує активістку видання Le Figaro.

Вона не уточнила, про кого саме йдеться.

На Facebook-сторінці Femen під повідомленням про акцію стоять хештеги з прізвищами Володимира Путіна, Реджепа Таїпа Ердогана, Дональда Трампа і Біньяміна Нетаньягу.

Усіх активісток затримали співробітники поліції.



Фото: facebook.com/femenmovement



Фото: facebook.com/femenmovement



Фото: facebook.com/femenmovement