Femen влаштували акцію у Ватикані з вимогами до Папи Римського
Як повідомляє Femen Ukraine, таким чином вони вимагали від Папи Римського визнати право всіх жінок у світі годувати дитину грудьми у будь-якому місці та в будь-який час.
Під акції на головній площі Ватикану учасниця руху публічно годувала дитину грудьми.
За інформацією організації, під час акції поліція затримала журналістів, які знімали протест.
"Поліція незаконно вилучила відзняті фото та відео у більшості журналістів", – заявили у Femen.
Нагадаємо, в Італії учасниця Femen вистрибнула перед колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі на виборчій дільниці, куди він прийшов проголосувати на парламентських виборах.
Активістка Femen атакувала оголеним тілом президента України Петра Порошенка під час його візиту на Віденський бал в Австрії.
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