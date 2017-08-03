Феміністичний марш у Києві намагалися зірвати

Невідомі намагалися зірвати марш за права жінок, що відбувається в центрі Києва.

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV з місця подій.

Він зазначив, що під час заходів на головній вулиці столиці сталася невелика провокація, кілька невідомих намагалися облити учасників маршу зеленкою.

Попри це, поліція дуже швидко відреагувала на ці дії та схопила одного зі зловмисників. Наразі повідомляється, що ніхто з учасників маршу не постраждав.