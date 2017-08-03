CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомі намагалися зірвати марш за права жінок, що відбувається в центрі Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Феміністичний марш у Києві намагалися зірвати
Кілька невідомих намагалися облити учасників маршу зеленкою
Фото: "Радіо Свобода"
Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV з місця подій.
Він зазначив, що під час заходів на головній вулиці столиці сталася невелика провокація, кілька невідомих намагалися облити учасників маршу зеленкою.
Декількох учасників маршу «Ні — насильству» невідомі облили зеленкою. Трансляція маршу: https://t.co/zLr7UZP0jo pic.twitter.com/iKVS9p56VJ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 березня 2017 р.
Попри це, поліція дуже швидко відреагувала на ці дії та схопила одного зі зловмисників. Наразі повідомляється, що ніхто з учасників маршу не постраждав.
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08 03 2017 13:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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