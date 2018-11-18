Фермери Бельгії і Нідерландів контрабандно возять груші до Росії в обхід санкцій, – ЗМІ

З моменту запровадження санкцій, голландці та бельгійці отримали приблизно 240 мільйонів євро від контрабанди груш

Фруктові компанії з Нідерландів та Бельгії поставляють свою продукцію до Росії попри введені ЄС санкції та московські контрсанкції.

Про це повідомляє голландське видання De Volkskrant. Видання посилається на інформацію, отриману під час переговорів постачальників бельгійських та голландських груш з російськими імпортерами.

7 серпня 2014 року Росія заборонила ввезення м'яса, риби, молока, овочів та фруктів з ЄС. Президент РФ запровадив заборону у відповідь на санкції ЄС, введені Брюсселем після анексії Криму та агресії на Донбасі.

Голландські та бельгійські груші сорту "конференс" контрабандно ввозяться до Росії через Литву та Білорусь російськими імпортерами фруктів під виглядом африканських.

В Африці за корупційною схемою купуються сертифікати, згідно з якими груші були вирощені там, але прибули в Європу через Бельгію і Нідерланди.

За такою схемою щорічно до Росії потрапляє близько 70 тисяч тон голландських та бельгійських груш, а місцевим фермерам приносить прибуток у 56 мільйонів євро щорічно.

За даними видання, з моменту запровадження санкцій, голландці та бельгійці отримали приблизно 240 мільйонів євро від контрабанди груш.

До введення контрсанкцій в Росію відправлялася кожна третя бельгійська груша і кожна шоста голландська.

У Міністерстві сільського господарства Нідерландів стверджують, що лише чули "чутки" про контрабандну торгівлю.

"Міністерству невідомо, чи беруть в цьому участь голландські компанії і якщо так, то в якому масштабі", - заявили у міністерстві.

Нідерланди вважають, що Росія несе відповідальність за дотримання заборони на імпорт. Міністерство називає "ганебним", що фермери, можливо, продовжують торгувати з Росією через маршрути контрабанди, одночасно одержуючи допомогу від держави.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін розпорядився продовжити до 1 січня 2019 року заборону на перевезення ряду товарів з України у Казахстан і Киргизію через територію РФ.