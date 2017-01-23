Фермери закидали штаб-квартиру ЄС сухим молоком

Європейські молочні фермери, які протестують проти падіння цін на свою продукцію, розпорошили тонни сухого молока над штаб-квартирою Євросоюзу в Брюсселі, де в понеділок проходили переговори міністрів сільського господарства.

Десятки фермерів з Бельгії, Німеччини, Франції, Нідерландів та Литви за допомогою потужного розпилювача перетворили Європейську раду в засніжену будівлю. Про це повідомляє ВВС.

Останніми роками перевиробництво молока в ЄС призвело до падіння цін на молочну продукцію і розорення багатьох фермерів. Крім того, фермери протестували проти рішення Європейської комісії, виконавчого органу Євросоюзу, поступово повернути на ринок запаси молочного порошку.

Наприкінці листопада Європейська комісія вирішила виставити на продаж частину запасів сухого молока, накопичених за більш ніж рік в державах-членах Євросоюзу. Це молоко було вироблене в період максимального падіння цін, коли влада ЄС скуповувала у фермерів їхню продукцію.

Єврокомісія обіцяла, що не буде продавати накопичені запаси, однак після "обнадійливих сигналів про підйом на молочному ринку" вирішила виставити сухе молоко на продаж. Фермери виступають проти розпродажу запасів сухого молока.

Субсидовані владою фермери Євросоюзу останніми роками провели серію протестів в Брюсселі, виступаючи проти зниження цін на продукти харчування в ЄС. За їхніми словами, на тлі високих витрат падіння цін позбавляє їх засобів для існування.