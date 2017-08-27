CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФерма творця Тома Сойєра та Гекльберрі Фінна Марка Твена виставлена на продаж. ean's Farm займає понад 7 гектарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ферму Марка Твена продають за $1,85 млн
Вона розташована на околиці міста Реддінг у штаті Коннектикут
Фото: ABC
Твен придбав її в 1860 році та назвав на честь молодшої доньки. Площа будинку становить 339 кв. м. Про це повідомляє АBC News.
Фото: АВС
Наразі ферма повністю відреставрована, однак зберігає частину свого оригінального вигляду.
Фото: АВС
За право жити на фермі письменника покупець має викласти 1,85 мільйонів доларів.
Нагадаємо, нещодавно будинок Де Вер, де за сюжетом фільмів про Гаррі Поттера, жили його батьки Джеймс і Лілі, виставили на продаж. Ціна будівлі близько $1,29 млн.
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27 08 2017 17:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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