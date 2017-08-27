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Ферму Марка Твена продають за $1,85 млн

Вона розташована на околиці міста Реддінг у штаті Коннектикут
Ферма творця Тома Сойєра та Гекльберрі Фінна Марка Твена виставлена на продаж. ean's Farm займає понад 7 гектарів.
Ферму Марка Твена продають за $1,85 млн Фото: ABC

Твен придбав її в 1860 році та назвав на честь молодшої доньки. Площа будинку становить 339 кв. м. Про це повідомляє АBC News.


Фото: АВС

Наразі ферма повністю відреставрована, однак зберігає частину свого оригінального вигляду.


Фото: АВС

За право жити на фермі письменника покупець має викласти 1,85 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно будинок Де Вер, де за сюжетом фільмів про Гаррі Поттера, жили його батьки Джеймс і Лілі, виставили на продаж. Ціна будівлі близько $1,29 млн.

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27 08 2017 17:50
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