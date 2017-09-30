Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Фестиваль рівності в Запоріжжі намагалися зірвати люди в масках: є постраждалі, – ФОТО

Темою цьогорічного Фестивалю рівності є "мова наближення"
Фестиваль рівності в Запоріжжі намагалися зірвати кількасот молодиків спортивної зовнішності в масках.
Фестиваль рівності в Запоріжжі намагалися зірвати люди в масках: є постраждалі, – ФОТО Фото: facebook.com | Фестиваль рівності. Запоріжжя

Про це 30 вересня повідомили організатори на Facebook-сторінці Фестивалю. 

Завадити Фестивалю хотіли близько двох сотень молодиків, які перебуваають біля місця його проведення. 

"Люди в масках блокують вхід, не дають зайти гостям. Почнемо трохи пізніше", – повідомили організатори.


Фото: facebook.com | Фестиваль рівності. Запоріжжя

Згодом стало відомо, що невідомі в масках, які намагалися завадити Фестивалю, розпилюють газ на тих, хто хоче пройти до місця проведення заходу.

Також невідомі побили кількох гостей фестивалю.

"[Напали] групою, били руками та ногами. Приїхала швидка. Кажуть, що будуть госпіталізувати. Поліція затримала кількох людей, решта втекли", – зазначили організатори.

Станом на 18:00, як повідомляють учасники Фестивалю, "радикальна молодь повернулася", але тримається на відстані від місця проведення заходу.


Фото: facebook.com | Фестиваль рівності. Запоріжжя


Фото: facebook.com | Фестиваль рівності. Запоріжжя

Як зазначили організатори, темою цьогорічного фестивалю рівності є "мова наближення".

"Фестиваль запрошує подумати над шляхами подолання відстані, можливості почути і роздивитися інших, дозволити своїй та чужій інакшості перебувати поруч, не намагаючись змінити,  віддалитися, викреслити", – йдеться в анонсі події. 

Перший Фестиваль рівності у Запоріжжі у 2016 році відбувся "попри погрози та перепони з боку радикально налаштованих груп та відсутність підтримки влади", розповіли організатори.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 09 2017 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.