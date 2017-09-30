Фестиваль рівності в Запоріжжі намагалися зірвати люди в масках: є постраждалі, – ФОТО

Фестиваль рівності в Запоріжжі намагалися зірвати кількасот молодиків спортивної зовнішності в масках.

Про це 30 вересня повідомили організатори на Facebook-сторінці Фестивалю.

Завадити Фестивалю хотіли близько двох сотень молодиків, які перебуваають біля місця його проведення.

"Люди в масках блокують вхід, не дають зайти гостям. Почнемо трохи пізніше", – повідомили організатори.



Фото: facebook.com | Фестиваль рівності. Запоріжжя

Згодом стало відомо, що невідомі в масках, які намагалися завадити Фестивалю, розпилюють газ на тих, хто хоче пройти до місця проведення заходу.

Також невідомі побили кількох гостей фестивалю.

"[Напали] групою, били руками та ногами. Приїхала швидка. Кажуть, що будуть госпіталізувати. Поліція затримала кількох людей, решта втекли", – зазначили організатори.

Станом на 18:00, як повідомляють учасники Фестивалю, "радикальна молодь повернулася", але тримається на відстані від місця проведення заходу.



Фото: facebook.com | Фестиваль рівності. Запоріжжя



Фото: facebook.com | Фестиваль рівності. Запоріжжя

Як зазначили організатори, темою цьогорічного фестивалю рівності є "мова наближення".

"Фестиваль запрошує подумати над шляхами подолання відстані, можливості почути і роздивитися інших, дозволити своїй та чужій інакшості перебувати поруч, не намагаючись змінити, віддалитися, викреслити", – йдеться в анонсі події.

Перший Фестиваль рівності у Запоріжжі у 2016 році відбувся "попри погрози та перепони з боку радикально налаштованих груп та відсутність підтримки влади", розповіли організатори.