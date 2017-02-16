Фейгін назвав шахраєм російського депутата, який отримав українське громадянство

Колишній депутат Державної думи Росії Денис Вороненков отримав українське громадянство завдяки українським родичам, а не від президента України. Колишній парламентар дав свідчення у справі Віктора Януковича і стверджує, що за анексію Криму не голосував – просто дав свою картку колегам у фракції. В Росії його оголосили у загальнодержавний розшук, а критикують його навіть опозиційні діячі.

Сам Вороненков стверджує, що не голосував за анексію Криму і що це зробили його колеги-депутати, використовуючи його картку. Проте його дружина, яка, за словами колишнього депутата, також отримала українське громадянство, свою участь у голосуванні за анексію не спростовує.

У 2014 році російський депутат відкрито підтримував і радів анексії Криму.

Як виявилося, українське громадянство Вороненков отримав не завдяки свідченням проти Януковича, принаймні офіційно. Як розповів "Радіо Свобода" народний депутат Валерій Пацкан, член комісії з питань громадянства при президентові, Вороненков обрав інший шлях легалізації.

На батьківщині зміна громадянства і відверте інтерв’ю українським ЗМІ (зокрема, Вороненков порівнював Росію і нацистську Німеччину) викликало засудження не лише з боку провладних політиків, а також серед деяких опозиційних діячів. Зокрема, розкритикував надання українського громадянства колишньому депутатові адвокат Марк Фейгін, який останні роки захищає багатьох українських політв’язнів. Зараз він представляє інтереси журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка, якого в Росії обвинувачують в шпигунстві.

У коментарі "Радіо Свобода" Фейгін наголосив, що якщо у 2011 році Вороненков зміг домовитися із тодішнім першим заступником адміністрації президента Росії Владиславом Сурковим і отримати місце в партійному списку Комуністичної партії Російської Федерації, то у 2016 році це зробити не вдалося.

"Він цілком міг пройти в Держдуму і отримати недоторканність. Я щось не пам’ятаю його виступів у період 2016-го проти Путіна, проти системи, щоб називати її фашистською, щоб він заявляв щось із приводу Криму. Вороненков не виступав на зимових акціях опозиції 2011–2012 років, ба більше, не виступав на Болотній 6 травня 2012 року. Тоді протестувальників жорстоко розігнали. Це звичайний шахрай і кар’єрист, якому стало вигідно втекти з Росії, коли його колишні друзі почали за ним ганятися", – заявив Фейгін. Він також наголосив, що депутат дійсно брав участь у протистоянні із ФСБ Росії, але протистояння мало внутрішній характер.

Нагадаємо, що колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков повідомив, що отримав громадянство України. За його словами, це сталося 6 грудня 2016 року - через два дні після закінчення його повноважень депутата Держдуми.

В Україні колишній комуніст співпрацює з українським слідством у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Він також наполягає, що нібито не голосував за анексію Росією Криму в 2014 році, а його карткою скористався хтось інший.

Слідчий комітет Російської Федерації пред'явив заочне звинувачення екс-депутату Державної думи РФ від фракції КПРФ Денису Вороненкову і оголосив його у федеральний розшук.