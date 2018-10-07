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ФФУ компенсує Вукоєвічу штраф і пропонує посаду

Нардеп відмовився коментувати рішення хорватів щодо звільнення Вукоєвіча
Федерація футболу України вирішила компенсувати хорватському футболісту Огнєну Вукоєвічу штраф, накладений на нього FIFA за вигук "Слава Україні".
ФФУ компенсує Вукоєвічу штраф і пропонує посаду Фото: pravda.com

"Ми у ФФУ вирішили компенсувати Вукоєвічу штраф, накладений на нього, і, якщо він вважатиме за можливе, запропонувати йому роботу у ФФУ", - розповів президент ФФУ Андрій Павелко в кулуарах парламенту, пише "Українська правда".

Він відмовився коментувати рішення хорватів щодо звільнення Вукоєвіча з посади тренера-асистента, "оскільки є заціпленою стороною".

"Зараз вивчаємо юридичну площину для допомоги при рішенні Огнєна при апеляція чи при подачі в КАС (Спортивний арбітражний суд). Ми надамо повну юридичну та фінансову допомогу у цьому питанні", - сказав Павелко.

Він також додав, що ніякої політики у гаслі "Слава Україні" не бачить, і це питання (озвучення любові до своєї країни - ред.) порушуватиме на наступному засіданні комітету ФІФА у Цюріху.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвічем записав відеозвернення"Слава Україні, давай, давай!"– сказав Віда на відео, а Вукоєвіч додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!" Вукоєвіч є менеджером київського "Динамо", за яке він кілька років виступав, коли був гравцем.

Напередодні Федерація футболу Хорватії покарала члена тренерського штабу команди Огнєна Вукоєвіча за слова про Україну. Також, за інформацією ЗМІ, ФІФА наклала на Вукоєвіча штраф.

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10 07 2018 12:55
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