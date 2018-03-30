ФФУ просить УЄФА і FARE заборонити символіку самопроголошених "народних республік"
Про це повідомляють у прес-службі ФФУ.
Окрім того, 16 березня ФФУ звернулася до УЄФА із проханням відкрити дисциплінарне провадження за фактом демонстрації символіки так званої "ДНР" під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Рома" – "Шахтар", який відбувся в Римі 13 березня 2018 року.
Відео інциденту опублікували у Facebook-спільноті "Український футбол". Прапор самоназваної "ДНР" був у секторі вболівальників італійської команди.
"Федерація футболу України висловлює подяку вболівальникам, які 19 березня також звернули увагу на цей факт та виступили з ініціативою подачі відповідної скарги до міжнародних футбольних інститутів", – повідомили у ФФУ.
Після внесення символіки до переліку забороненої у FARE, УЄФА зможе накладати штрафні санкції на стадіони, де ця символіка була вивішена. Покарання можуть застосувати до команд та клубів, на матчах яких з’явиться заборонена символіка.
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