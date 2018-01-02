ФФУ відмовилася від своєї квоти квитків на Чемпіонат світу в Росії

Жоден співробітник ФФУ або хто-небудь з керівництва Федерації футболу України не поїде на чемпіонат світу

Федерація футболу України (ФФУ) відмовилася від своєї квоти квитків на всі матчі чемпіонату світу-2018, який пройде в Росії.

Це означає, що офіційно жоден співробітник ФФУ або хто-небудь з керівництва Федерації футболу України не поїде на чемпіонат світу, повідомляє "Футбол 24".

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Нагадаємо, що також до цього часу невідомо, чи буде в Україні телевізійна трансляція матчів ЧС-2018. Національна громадська телерадіокомпанія України ще не реалізувала права на показ в Україні матчів чемпіонату світу 2018 року, який відбудеться в Росії.