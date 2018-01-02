ФФУ відмовилася від своєї квоти квитків на Чемпіонат світу в Росії
Це означає, що офіційно жоден співробітник ФФУ або хто-небудь з керівництва Федерації футболу України не поїде на чемпіонат світу, повідомляє "Футбол 24".
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Нагадаємо, що також до цього часу невідомо, чи буде в Україні телевізійна трансляція матчів ЧС-2018. Національна громадська телерадіокомпанія України ще не реалізувала права на показ в Україні матчів чемпіонату світу 2018 року, який відбудеться в Росії.
Голова ж самої НСТУ Зураб Аласанія вже заявляв, що не транслюватиме ЧС-2018 в Росії навіть під загрозою звільнення.
Водночас член виконкому Федерації Футболу України, головний редактор популярного в Україні журналу "Футбол" Артем Франков раніше заявив, що Україна вже заплатила за трансляції декілька мільйонів.
Відзначимо, що збірна України завершила груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року поразкою від Хорватії і втратила шанси поїхати на змагання.
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