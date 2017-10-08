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ФФУ видалила слова подяки українському арбітру, який переїхав працювати в Крим

Вакс значиться в базі "Миротворець"
Федерація футболу України (ФФУ) видалила новину зі словами подяки футбольному арбітру з Криму Юрію Ваксу після того, як з'ясувала, що він розпочав роботу на анексованому півострові.
ФФУ видалила слова подяки українському арбітру, який переїхав працювати в Крим Юрій Вакс. Фото: referee.ffu.org.ua

"КА ФФУ опублікував на своєму сайті відповідний реліз про припинення співпраці зі зазначеним вище арбітром за стандартною формою. Публікація була узгоджена до того, як стало відомо про те, що Юрій Вакс проводитиме матчі як арбітр на території АР Крим, анексованої Російською Федерацією", – йдеться у письмовій відповіді ФФУ на запит "Крим.Реалії".

Перед цим футбольний арбітр з Криму Юрій Вакс направив у Федерацію футболу України листа, де повідомив, що припиняє співпрацю з організацією. Відповідну інформацію зі словами подяки арбітру опублікував офіційний сайт Федерації футболу України.

Як відомо, 8 серпня сайт Кримського російського футбольного союзу опублікував інформацію, що футбольний суддя Юрій Вакс обслуговуватиме матч за Суперкубок у Криму.

Нагадаємо, що Вакс, який має кримську прописку, звинувачений в свідомому порушенні державного кордону України.

Відзначимо, що два арбітри Юрій Вакс і Анатолій Жабченко з 7 червня значаться в базі сайту "Миротворець".

Арбітри поки не коментували публічно свого внесення в базу "Миротворця".

 

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