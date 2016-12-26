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ФФУ запропонувала Бразилії та Аргентині в Україні готуватися до чемпіонату світу

ФФУ запропонувала Бразилії та Аргентині в Україні готуватися до чемпіонату світу
Збірні Бразилії та Аргентини отримали пропозицію від Федерації футболу України пропозицію провести збори перед чемпіонатом світу 2018 року на українських полях.
ФФУ запропонувала Бразилії та Аргентині в Україні готуватися до чемпіонату світу Фото: Getty Images

Як повідомив президент ФФУ Андрій Павелко, в 2018 році українська національна команда також може зіграти з південноамериканськими збірними товариські матчі, інформує Трибуна.

"ФФУ відправить адміністратора на переговори з Аргентиною і Бразилією. На 2017 рік календар зверстаний, тому в ньому провести матч неможливо.

А перед ЧС-2018 аргентинці і бразильці будуть хотіти провести збір в Європі. ФФУ запропонувала їм провести збір в Україні. Хочемо спрацювати на випередження і домовитися про проведення товариських матчів у 2018-му", - сказав функціонер.

Нагадаємо, збірна України не бойкотуватиме Чемпіонат світу-2018 в Росії.

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26 12 2016 22:38
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