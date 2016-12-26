СПОРТ НОВИНИЗбірні Бразилії та Аргентини отримали пропозицію від Федерації футболу України пропозицію провести збори перед чемпіонатом світу 2018 року на українських полях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФФУ запропонувала Бразилії та Аргентині в Україні готуватися до чемпіонату світу
ФФУ запропонувала Бразилії та Аргентині в Україні готуватися до чемпіонату світу
Фото: Getty Images
Як повідомив президент ФФУ Андрій Павелко, в 2018 році українська національна команда також може зіграти з південноамериканськими збірними товариські матчі, інформує Трибуна.
"ФФУ відправить адміністратора на переговори з Аргентиною і Бразилією. На 2017 рік календар зверстаний, тому в ньому провести матч неможливо.
А перед ЧС-2018 аргентинці і бразильці будуть хотіти провести збір в Європі. ФФУ запропонувала їм провести збір в Україні. Хочемо спрацювати на випередження і домовитися про проведення товариських матчів у 2018-му", - сказав функціонер.
Нагадаємо, збірна України не бойкотуватиме Чемпіонат світу-2018 в Росії.
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26 12 2016 22:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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