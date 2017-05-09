ФГВФО штучно занизив вартість активів кількох банків, які ліквідовували, - ГПУ
Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень.
За інформацією слідства, ФГВФО для оцінки майна неплатоспроможних банків протягом 2015-2016 років звертався до суб'єктів оціночної діяльності на умовах кваліфікаційного відбору.
"Такі суб'єкти оціночної діяльності на підставі конкурсного відбору протягом 2015-2016 років здійснювали оцінку активів (майна) банків, щодо яких прийнято рішення про введення тимчасової адміністрації або ліквідації", - йдеться в матеріалах суду.
Слідство стверджує, що ФГВФО реалізував злочинну схему заниження активів щодо банків "Фінанси і кредит", "Київська Русь", "Форум" і "Стандарт".
Так, кредит банку "Фінанси і кредит" із заставним майном на суму понад 6 млн грн оцінили в 550 тис. грн, а продали на аукціоні за 800 тис., кредит з заставним майном на суму понад 61 млн грн оцінили в 5 млн грн, а продали за 23 млн грн. У той же час кредит банку "Київська Русь" продано вдвічі дешевше заставного майна.
"Під час ліквідації публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" 27.01.2017 на відкритих торгах (аукціоні) за 16 712 255,25 грн. Продано основний засіб банку - нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3, вартість яких на балансі банку становила 14 443 368,55 грн, оціночна вартість суб'єкта оціночної діяльності 24 748 200 грн", - зазначають слідчі.
Нагадаємо, суди встановили незаконну ліквідацію понад 10 банків.
Нагадаємо, правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення віднести Публічне акціонерне товариство "КБ "Гефест" (далі - ПАТ "КБ "Гефест") до категорії неплатоспроможних.
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