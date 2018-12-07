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ФІФА хоче, щоб по ТБ показували менше привабливих вболівальниць

Головною проблемою чемпіонату у Росії називають сексизм
Міжнародна організація футболу попросила телекомпанії під час матчів чемпіонату світу показувати менше вболівальниць.
ФІФА хоче, щоб по ТБ показували менше привабливих вболівальниць Фото: з вільних джерел

Керівник управління соціальної відповідальності ФІФА заявив, що організація вже обговорила це питання з деякими каналами, повідомляє BBC.

Також він назвав цю ініціативу "нормальної течією еволюції". У майбутньому він бачить цю ініціативу частиною офіційної політики ФІФА.

Голова організації "Футбол проти расизму у Європі" Піару Повар заявив, що головна проблема чемпіонату у РФ - сексизм. Раніше передбачалося, що це буде расизм і гомофобія. За його словами, російські жінки постраждали найбільше - до них частіше чіплялися фанати чоловічої статі.

Нагадаємо, що нові власники королівських автоперегонів Формули 1 відмовилися від практики запрошення дівчат з модельною зовнішністю (грід-гьорлз) на стартову решітку гонок починаючи з 2018 року.

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12 07 2018 15:59
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