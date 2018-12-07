ФІФА хоче, щоб по ТБ показували менше привабливих вболівальниць

Міжнародна організація футболу попросила телекомпанії під час матчів чемпіонату світу показувати менше вболівальниць.

Керівник управління соціальної відповідальності ФІФА заявив, що організація вже обговорила це питання з деякими каналами, повідомляє BBC.

Також він назвав цю ініціативу "нормальної течією еволюції". У майбутньому він бачить цю ініціативу частиною офіційної політики ФІФА.

Голова організації "Футбол проти расизму у Європі" Піару Повар заявив, що головна проблема чемпіонату у РФ - сексизм. Раніше передбачалося, що це буде расизм і гомофобія. За його словами, російські жінки постраждали найбільше - до них частіше чіплялися фанати чоловічої статі.

Нагадаємо, що нові власники королівських автоперегонів Формули 1 відмовилися від практики запрошення дівчат з модельною зовнішністю (грід-гьорлз) на стартову решітку гонок починаючи з 2018 року.