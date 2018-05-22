СПОРТ НОВИНИМіжнародна федерація футболу (ФІФА) не знайшла заборонених речовин у допінг-пробах, які проводили щодо ряду російських футболістів після публікації доповідей комісії Річарда Макларена про допінг у російському спорті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФІФА не підтвердила вживання допінгу футболістами російської збірної
Перевіряли насамперед потенційних учасників Чемпіонату світу 2018 року
Фото: ukrinform.ua
У федерації зазначили, що перевіряли насамперед потенційних учасників Чемпіонату світу 2018 року. Під час перевірки, зокрема, були заново проаналізовані допінг-проби згаданих в доповідях Макларена гравців, - повідомляє сайт ФІФА.
Також у ФІФА зазначили, що перевірка триває щодо ряду гравців, які не братимуть участі в Чемпіонаті світу.
Раніше, в одній з доповідей комісії Річарда Макларена йшлося про приховування позитивних допінг-проб 11 російських футболістів. Їх імена не розголошувались. Проби цих гравців, як припускала комісія, були позначені як негативні з відома колишнього міністра спорту Росії Віталія Мутко.
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