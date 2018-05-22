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ФІФА не підтвердила вживання допінгу футболістами російської збірної

Перевіряли насамперед потенційних учасників Чемпіонату світу 2018 року
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не знайшла заборонених речовин у допінг-пробах, які проводили щодо ряду російських футболістів після публікації доповідей комісії Річарда Макларена про допінг у російському спорті.
ФІФА не підтвердила вживання допінгу футболістами російської збірної Фото: ukrinform.ua

У федерації зазначили, що перевіряли насамперед потенційних учасників Чемпіонату світу 2018 року. Під час перевірки, зокрема, були заново проаналізовані допінг-проби згаданих в доповідях Макларена гравців, - повідомляє сайт ФІФА.

Також у ФІФА зазначили, що перевірка триває щодо ряду гравців, які не братимуть участі в Чемпіонаті світу.

Раніше, в одній з доповідей комісії Річарда Макларена йшлося про приховування позитивних допінг-проб 11 російських футболістів. Їх імена не розголошувались. Проби цих гравців, як припускала комісія, були позначені як негативні з відома колишнього міністра спорту Росії Віталія Мутко.

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22 05 2018 19:46
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