СПОРТ НОВИНИФФУ оштрафована на 39 тисяч франків за неналежну поведінку вболівальників у матчах кваліфікації ЧС-2018 проти Косова (2:0) і Хорватії (0:2).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФІФА оштрафувала ФФУ за поведінку вболівальників під час матчів проти Хорватії та Косово
Крім штрафів ФФУ отримала два офіційних попередження
Фото: ukrgazeta.com
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
У матчі проти Косово спостерігачі почули, що українські вболівальники співали заборонені кричалки.
За матч з Хорватією федерація оштрафована на 35 тисяч франків через образливі банери, дискримінаційні пісні і використання лазерів.
Також ФФУ отримала два офіційних попередження.
Нагадаємо, що товариський матч між командами України ти Словаччини відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів".
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07 11 2017 23:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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