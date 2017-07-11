ФІФА оштрафувала ФФУ за поведінку вболівальників під час матчів проти Хорватії та Косово Крім штрафів ФФУ отримала два офіційних попередження

ФФУ оштрафована на 39 тисяч франків за неналежну поведінку вболівальників у матчах кваліфікації ЧС-2018 проти Косова (2:0) і Хорватії (0:2).

Фото: ukrgazeta.com

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА. У матчі проти Косово спостерігачі почули, що українські вболівальники співали заборонені кричалки. За матч з Хорватією федерація оштрафована на 35 тисяч франків через образливі банери, дискримінаційні пісні і використання лазерів. Також ФФУ отримала два офіційних попередження. Нагадаємо, що товариський матч між командами України ти Словаччини відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів".

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