ФІФА оштрафувала Україну за дії вболівальників на матчах проти Туреччини та Ісландії
За поведінку фанатів під час вересневих ігор оштрафовано загалом 12 країн: Сербія (на 20 тисяч швейцарських франків), Албанія (30 тисяч), Аргентина (35 тисяч), Чилі (35 тисяч), Еквадор (20 тисяч), Греція ( 20 тисяч), Угорщина (20 тисяч), Іран (45 тисяч), Нігерія (30 тисяч), Панама (25 тисяч), Перу (25 тисяч).
Україна отримала найбільший штраф – 48 тисяч франків (понад 1,3 млн гривень), інформує "Футбол 24".
ФФУ інкримінують те, що під час матчу Україна – Туреччина вболівальники співали і вивішували дискримінаційні кричалки і банери, вибігали на поле і блокували проходи на сходах, інформує офіційний сайт ФІФА.
За матч Ісландія – Україна штраф становить 3 тисячі франків за те, що українські фанати "використовували запальні пристрої". Крім того, Федрація футболу України отримала від ФІФА попередження.
Нагадаємо, що стадіон "Арена Львів" досі відбуває дискваліфікацію на два роки через дії фанатів української збірної.
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