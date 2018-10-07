ФІФА перевіряє ще одне відео, де хорватський футболіст Віда каже "Слава Україні!"

Міжнародна федерація футболу перевіряє ще один відеоролик за участю хорватського захисника Домагоя Віди.

ФІФА перебуває у процесі вивчення ситуації, пов'язаної з вигуками захисника збірної Хорватії Домагоя Віди про Белград після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу проти команди Росії, пише ТАСС з посиланням на прес-службу організації.

У понеділок, 9 липня, ввечері з'явилося друге відео з фразою "Слава Україні!" від захисника збірної Хорватії Домагоя Віди. Дата зйомки невідома, проте деталі дозволяють стверджувати, що відео також зроблене після матчу Росія – Хорватія. Як і перший, другий ролик виклали в мережу не самі хорватські футболісти.

У другому відео Віда говорить сербською мовою і знову кричить "Слава Україні!". На початку ролика він звертається до кафани (сербського ресторану), потім каже "Всім привіт, "Белград", гори!" (за значенням ближче до "запалюй!"), після цього співає з тренером Івицею Оличем сербську пісню про кафану і завершує відео фразою "Йован, брат, поцілуй всіх". Імовірно, відео записано для знайомих Віди з київського ресторану "Белград".

Як писав iPress.ua, перше відео з вигуком "Слава Україні!", записане після перемоги збірної Хорватії у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня, закінчилося для захисника збірної Хорватії Домагоя Віди офіційним попередженням від ФІФА. Огнєна Вукоєвича, який також був на тому відео, відсторонили від роботи на чемпіонаті. Окрім того, Міжнародна федерація футболу оштрафувала помічника тренерського штабу збірної Хорватії на 15 тисяч швейцарських франків. Федерація футболу України вирішила компенсувати Вукоєвічу штраф, але він заявив, що сплатить штраф сам.