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ФІФА пригрозила позбавити ФК Дніпро професійного статусу, - Павелко

ФК Дніпро найближчим часом може позбутися професійного статусу
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) пригрозила ФК Дніпро позбавленням професійного статусу.
ФІФА пригрозила позбавити ФК Дніпро професійного статусу, - Павелко Фото: ukrgazeta.com

Про це повідомив в інтерв'ю FootballHub президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко.

За його словами, клуб досі не погасив свої старі борги, через що міжнародна федерація надсилає йому нові штрафи.

"На жаль, далі приходить інформація по Дніпру з ФІФА, приходять нові штрафи. В наступному році клуб може втратити професійний статус", - сказав функціонер.

У той же час, Павелко висловив надію, що еволюція професійного футболу в Дніпрі продовжиться завдяки новоствореному СК Дніпро-1.

Раніше Професійна футбольна ліга прийняла Дніпро до складу учасників другої ліги. Також до Другої ліги прийняли новостворений СК Дніпро-1.

Один з ініціаторів створення Дніпро-1, український нападник Роман Зозуля, заявив, що Дніпро скоро припинить існування, а Дніпро-1 позбудеться приставки "-1" і стане тим клубом, за який раніше грав Зозуля. Фанати Дніпра заявили, що не підтримуватимуть Дніпро-1.

Перед цим ФІФА дала вказівку Федерації футболу України понизити Дніпро в класі через непогашені борги.

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26 12 2017 21:58
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