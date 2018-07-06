ФІФА заборонила співачці Чичеріній виступати перед уболівальниками ЧС-2018
Згідно з листом, який сама Чичеріна розповсюдила у Facebook, організація стурбована, що наявність пісень на військову тематику в репертуарі Чичеріної може привернути негативну увагу ЗМІ і нашкодити репутації ФІФА, повідомляє "Радіо Свобода".
У федерації також уточнили, що релігійні і політичні теми на заходах чемпіонату світу зачіпати заборонено, а Чичеріна асоціюється з військової темою. ФІФА пропонує організаторам фан-фестивалю замінити Чичеріну, виступ якої планувався 15 червня, на іншого виконавця.
Сама співачка назвала ФІФА "футболобандерівцями" і пов'язала заборону з тим, що "рок - музика протесту".
Нагадаємо, що колишній так званий "міністр внутрішніх справ "ЛНР" Ігор Корнет в окупованому Луганську вручив російській співачці Юлії Чичеріній паспорт громадянина "ЛНР".
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