Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ФІФА заборонила співачці Чичеріній виступати перед уболівальниками ЧС-2018

Співачка, що підтримувала бойовиків на Донбасі, назвала ФІФА "футболобандерівцями"
Міжнародна федерація футболу заборонила російській співачці Юлії Чичеріній виступати перед уболівальниками чемпіонату світу з футболу в Ростові-на-Дону.
ФІФА заборонила співачці Чичеріній виступати перед уболівальниками ЧС-2018 Фото: lug-info.com

Згідно з листом, який сама Чичеріна розповсюдила у Facebook, організація стурбована, що наявність пісень на військову тематику в репертуарі Чичеріної може привернути негативну увагу ЗМІ і нашкодити репутації ФІФА, повідомляє "Радіо Свобода".

У федерації також уточнили, що релігійні і політичні теми на заходах чемпіонату світу зачіпати заборонено, а Чичеріна асоціюється з військової темою. ФІФА пропонує організаторам фан-фестивалю замінити Чичеріну, виступ якої планувався 15 червня, на іншого виконавця.

Сама співачка назвала ФІФА "футболобандерівцями" і пов'язала заборону з тим, що "рок - музика протесту".

Нагадаємо, що колишній так званий "міністр внутрішніх справ "ЛНР" Ігор Корнет в окупованому Луганську вручив російській співачці Юлії Чичеріній паспорт громадянина "ЛНР".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2018 09:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.