ФІФА заборонила співачці Чичеріній виступати перед уболівальниками ЧС-2018

Співачка, що підтримувала бойовиків на Донбасі, назвала ФІФА "футболобандерівцями"

Міжнародна федерація футболу заборонила російській співачці Юлії Чичеріній виступати перед уболівальниками чемпіонату світу з футболу в Ростові-на-Дону.

Згідно з листом, який сама Чичеріна розповсюдила у Facebook, організація стурбована, що наявність пісень на військову тематику в репертуарі Чичеріної може привернути негативну увагу ЗМІ і нашкодити репутації ФІФА, повідомляє "Радіо Свобода".

У федерації також уточнили, що релігійні і політичні теми на заходах чемпіонату світу зачіпати заборонено, а Чичеріна асоціюється з військової темою. ФІФА пропонує організаторам фан-фестивалю замінити Чичеріну, виступ якої планувався 15 червня, на іншого виконавця.

Сама співачка назвала ФІФА "футболобандерівцями" і пов'язала заборону з тим, що "рок - музика протесту".

Нагадаємо, що колишній так званий "міністр внутрішніх справ "ЛНР" Ігор Корнет в окупованому Луганську вручив російській співачці Юлії Чичеріній паспорт громадянина "ЛНР".