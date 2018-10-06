СПОРТ НОВИНИРада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в Москві схвалила заявку Марокко і загальну заявку США, Канади та Мексики, які претендують на проведення Чемпіонату світу-2026.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФІФА затвердила дві заявки на проведення ЧС-2026
Місце проведення Чемпіонату світу 2026 року визначать 13 червня
Джані Інфантіно. Фото: www.sport-express.ua
Місце проведення чемпіонату світу 2026 року буде визначено на конгресі ФІФА, що відбудеться 13 червня у Москві, інформує "ТАСС".
"Були представлені обидві заявки і рада схвалила їх, - повідомив президент ФІФА Джанні Інфантіно. - Мене тішить, що весь заявковий процес пройшов без порушень. Федераціям тільки залишається зробити свій вибір".
Чемпіонат світу з футболу 2026 року стане першим, у якому візьмуть участь 48 команд. Вони будуть розділені на 16 груп, у кожній з яких по дві кращі команди вийдуть у плей-офф.
Нагадаємо, що у Росії арбітри на ЧС-2018 зможуть зупиняти матчі в разі проявів расизму.
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10 06 2018 21:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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