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ФІФА затвердила дві заявки на проведення ЧС-2026

Місце проведення Чемпіонату світу 2026 року визначать 13 червня
Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в Москві схвалила заявку Марокко і загальну заявку США, Канади та Мексики, які претендують на проведення Чемпіонату світу-2026.
ФІФА затвердила дві заявки на проведення ЧС-2026 Джані Інфантіно. Фото: www.sport-express.ua

Місце проведення чемпіонату світу 2026 року буде визначено на конгресі ФІФА, що відбудеться 13 червня у Москві, інформує "ТАСС".

"Були представлені обидві заявки і рада схвалила їх, - повідомив президент ФІФА Джанні Інфантіно. - Мене тішить, що весь заявковий процес пройшов без порушень. Федераціям тільки залишається зробити свій вибір".

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стане першим, у якому візьмуть участь 48 команд. Вони будуть розділені на 16 груп, у кожній з яких по дві кращі команди вийдуть у плей-офф.

Нагадаємо, що у Росії арбітри на ЧС-2018 зможуть зупиняти матчі в разі проявів расизму.

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10 06 2018 21:21
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