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ФІФА зробила попередження хорватському футболісту за вигук "Слава Україні!"

Дисциплінарний комітет ФІФА направив попередження Домагою Віді
Міжнародна федерація футболу зробила попередження захиснику хорватської збірної Домагою Віді за його висловлювання після матчу з Росією.
ФІФА зробила попередження хорватському футболісту за вигук "Слава Україні!" Фото: epa.eu

"Ми підтверджуємо, що дисциплінарний комітет ФІФА направив попередження Віді за його заяви у відео, знятому після гри з Росією", – повідомив офіційний представник ФІФА "Інтерфаксу".

Водночас президент Федерації футболу України Андрій Павелко заявив, що ФФУ і він особисто зайняли жорстку позицію в ситуації, що склалася навколо висловлювання футболіста.

"У футболіста, який багато років захищав честь київського "Динамо" і жив у столиці України у важкий для нашої країни час, залишилося тут багато друзів і уболівальників, що заслужили, щоб частинку цієї перемоги він присвятив саме їм! За останні кілька років звернення "Слава Україні!" стало для наших громадян символом незламності і патріотизму! Цілком природно, що людина, якій наша країна дала дуже багато, з великою повагою ставиться до неї, до її громадян. Він має право публічно висловити повагу і до України, і до її громадян!", – зазначив Павелко в неділю, 8 липня.

Павелко розповів, що ФФУ направила до відповідних органів ФІФА і УЄФА листи з метою захистити не тільки футболіста хорватської збірної, а й, в першу чергу, "людину, яка має право на свою позицію і поважає нашу країну (Україну)".

Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записав відеозвернення. "Слава Україні, давай, давай!" – сказав Віда на відео, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!"

Згідно з правилами ФІФА, тема політики заборонена на чемпіонатах. За порушення і навмисну ​​провокацію спортсмену загрожувала дискваліфікація. Віда заявив, що його слова не мали політичного підтексту, а відео було просто жартом.

У прес-службі збірної Хорватії заявили, що висловлювання гравців були лише відповіддю на численні привітання з України, де Віда і Вукоєвич грали кілька сезонів.

В 1/2 фіналу Хорватія зіграє з Англією.

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08 07 2018 20:54
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