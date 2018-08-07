ФІФА зробила попередження хорватському футболісту за вигук "Слава Україні!"

Міжнародна федерація футболу зробила попередження захиснику хорватської збірної Домагою Віді за його висловлювання після матчу з Росією.

"Ми підтверджуємо, що дисциплінарний комітет ФІФА направив попередження Віді за його заяви у відео, знятому після гри з Росією", – повідомив офіційний представник ФІФА "Інтерфаксу".

Водночас президент Федерації футболу України Андрій Павелко заявив, що ФФУ і він особисто зайняли жорстку позицію в ситуації, що склалася навколо висловлювання футболіста.

"У футболіста, який багато років захищав честь київського "Динамо" і жив у столиці України у важкий для нашої країни час, залишилося тут багато друзів і уболівальників, що заслужили, щоб частинку цієї перемоги він присвятив саме їм! За останні кілька років звернення "Слава Україні!" стало для наших громадян символом незламності і патріотизму! Цілком природно, що людина, якій наша країна дала дуже багато, з великою повагою ставиться до неї, до її громадян. Він має право публічно висловити повагу і до України, і до її громадян!", – зазначив Павелко в неділю, 8 липня.

Павелко розповів, що ФФУ направила до відповідних органів ФІФА і УЄФА листи з метою захистити не тільки футболіста хорватської збірної, а й, в першу чергу, "людину, яка має право на свою позицію і поважає нашу країну (Україну)".

Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записав відеозвернення. "Слава Україні, давай, давай!" – сказав Віда на відео, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!"

Згідно з правилами ФІФА, тема політики заборонена на чемпіонатах. За порушення і навмисну ​​провокацію спортсмену загрожувала дискваліфікація. Віда заявив, що його слова не мали політичного підтексту, а відео було просто жартом.

У прес-службі збірної Хорватії заявили, що висловлювання гравців були лише відповіддю на численні привітання з України, де Віда і Вукоєвич грали кілька сезонів.

В 1/2 фіналу Хорватія зіграє з Англією.