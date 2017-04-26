Фігурант "чорної бухгалтерії ПР" отримав російське громадянство

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання громадянства соціологу Євгену Копатьку.

Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Копатько згадувався в публікації документів про так звану чорну бухгалтерію Партії регіонів. У журналі зафіксовані виплати регіоналів його дослідницькій компанії Research&Branding Group перед виборами в 2012 році. В сумі компанія соціолога за кілька місяців отримала від ПР $672,5 тис.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін допускає надання російського громадянства екс-беркутівцям, які втекли до Росії.