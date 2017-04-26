НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін підписав указ про надання громадянства соціологу Євгену Копатьку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фігурант "чорної бухгалтерії ПР" отримав російське громадянство
Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації
Фото: russianlook.com
Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Копатько згадувався в публікації документів про так звану чорну бухгалтерію Партії регіонів. У журналі зафіксовані виплати регіоналів його дослідницькій компанії Research&Branding Group перед виборами в 2012 році. В сумі компанія соціолога за кілька місяців отримала від ПР $672,5 тис.
Нагадаємо, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін допускає надання російського громадянства екс-беркутівцям, які втекли до Росії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 04 2017 19:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles