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Фігурант "чорної бухгалтерії ПР" отримав російське громадянство

Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання громадянства соціологу Євгену Копатьку.
Фігурант "чорної бухгалтерії ПР" отримав російське громадянство Фото: russianlook.com

Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Копатько згадувався в публікації документів про так звану чорну бухгалтерію Партії регіонів. У журналі зафіксовані виплати регіоналів його дослідницькій компанії Research&Branding Group перед виборами в 2012 році. В сумі компанія соціолога за кілька місяців отримала від ПР $672,5 тис.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін допускає надання російського громадянства екс-беркутівцям, які втекли до Росії.

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26 04 2017 19:51
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