Фігурант справи Мартиненка директор СхідГЗК Олександр Сорокін повертається до України

Директор СхідГЗК (ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат") Олександр Сорокін заявив, що сьогодні, 23 квітня, повертається з відпустки і готовий з’явитися до Національного антикорупційного бюро України, щоб дізнатися, в чому його обвинувачують.

"У неділю 23 квітня ввечері повертаюся авіарейсом з планової відпустки з Риги до Києва (копію авіаквитка додаю). У понеділок о 10.00 прибуду до НАБУ, щоб дізнатися від детективів бюро про суть висунутих проти мене обвинувачень. Офіційно заявляю про це, щоб припинити спекуляції навколо мого нібито ухиляння від слідства", – повідомив Сорокін.

"Я законослухняний громадянин і готовий всіма силами сприяти слідству, дотримуючись всіх процедур, передбачених законодавством. Але викликає подив, коли працівники антикорупційних органів роблять необґрунтовані заяви про чиюсь нібито "втечу", навіть не зробивши спробу зв’язатися і з’ясувати реальний стан справ", – заявив директор СхідГЗК.

Нагадаємо, 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт". Раніше, екс-депутата затримали 20 квітня.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків повідомив, що за кордон виїхали ще два фігуранти справи Мартиненка: директор державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК") Олександр Сорокін та заступник директора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

Колишній депутат Верховної Ради Україи Микола Мартиненко заявив, що група осіб, яка контролює НАБУ, використовує його як політичний інструмент для боротьби з конкурентами та провокування дострокових парламентських і президентських виборів.

Національне антикорупційне бюро України підготувало спростування п'яти найбільш поширених міфів, пов'язаних із затриманням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.