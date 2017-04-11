Фігурант справи "рюкзаків Авакова" продав Нацполіції кашкетів на понад 2 млн грн

Національна поліція України уклала три угоди з ФОП "Володимир Плигачов", який є фігурантом справи "рюкзаків Авакова" на постачання формених кашкетів загальною вартістю 2,2 млн грн.

За інформацією "Вісника державних закупівель", угоди було укладено за переговорною процедурою у квітні 2016 року, повідомляє "Українська правда" з посиланням на "Марлін". Окрім рюкзаків та кашкетів МВС Плигачов більше не вигравав тендерів.

Володимир Плигачов проходить у так званій справі "рюкзаки Авакова" як підприємець, який у лютому 2015 року паралельно з ТОВ "Дніпровенд" взяв участь також у переговорній процедурі МВС по закупівлі 1 тис рюкзаків для бійців АТО за 2,1 млн грн.

Як встановили детективи НАБУ, ФОП Плигачов у закупівлі виконав функцію посередника.

23 та 30 березня, а також 6 квітня 2015-го МВС перерахувало 2,1 млн гривень на рахунок Плигачова. Той у свою чергу вже 24 березня та 6 квітня оплатив 214 тис грн в якості погашення заборгованості за пошиття рюкзаків ТОВ "Німфея".

"На допиті офіційний представник Плигачова не зміг пояснити, яким саме способом ФОП отримав офіційне запрошення до участі в переговорній закупівлі від МВС. На думку детективів, така дивна ситуація свідчить про змову між Плигачовим та чиновниками міністерства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина мністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов‘язання.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що обраний судом запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру неможливо оскаржити.