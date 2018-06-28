Фігурант ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" оголосив голодування

Політв'язень Емір-Усеїн Куку, котрий є фігурантом ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", оголосив голодування.

"26 червня 2018 року Емір-Усеїну виповнилося 42 роки. І у свій день народження він почав голодування... Він дуже терпляча людина! Але це упереджене й беззаконне переслідування і звинувачення в тероризмі підштовхнуло його на цей крок. Це протест проти сфабрикованих справ стосовно нього та інших несправедливо заарештованих політичних в'язнів", - повідомила його дружина Мер'єм Куку у фейсбуці, інформує "Крим.Реалії".

Емір-Усеїн Куку мешкав у Кореїзі під Ялтою. Був правозахисником, членом Кримської контактної групи з прав людини, батько двох дітей. Під вартою перебуває з 11 лютого 2016 року.

Він звинувачується в участі в міжнародній ісламській політичній організації "Хізб ут-Тахрір". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Представники організації називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього. Правоохоронці Росії вважають учасників організації терористами, оскільки Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" 2003 року, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними". Захисники заарештованих і засуджених кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Нагадаємо, що раніше голодування оголосили ще кілька українських політв'язнів, які перебувають у Росії та на окупованій Росією території. Серед них - Олег Сенцов, Володимир Балух.