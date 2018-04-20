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Фігуранта "газової справи" Бистрицького відпустили під заставу 500 тисяч гривень

Євген Бистрицький понад рік переховувався від слідства
Солом'янський райсуд Києва відпустив фігуранта "газової справи Онищенка" Євгена Бистрицького, який проходить підозрюваним у схемі розкрадання газу, під заставу в розмірі 500 тис. гривень.
Фігуранта "газової справи" Бистрицького відпустили під заставу 500 тисяч гривень Фото: dt.ua

Бистрицький понад рік переховувався від слідства і був затриманий у жовтні 2017 року в будинку родичів. Тоді суд узяв його під варту з можливістю застави 8 млн гривень. Пізніше ця сума була зменшена до 500 тис гривень, - оголосив у своєму рішенні суддя Вадим Сенін, повідомляє "Громадське".

Захист просив суд відпустити Бистрицького під домашній арешт, зважаючи на його вік - 67 років. Адвокат Сергій Трофимов заявив, що "за статистикою Міністерства охорони здоров'я", Бистрицький "взагалі мав би померти", оскільки в СІЗО йому нібито не надають необхідної медичної допомоги.

Звинувачення ж наполягало, що підозрюваний повинен залишатися під вартою через ризик його повторної втечі.

Нагадаємо, 29 червня минулого року комітет Ради дозволив притягнути Онищенка до кримінальної відповідальності.

Відзначимо, що під час попереднього розслідування встановлено, що протягом січня 2013-2016 років компанії "Карпатнадраінвест", "Надра Геоцентр", "Хас", у яких були укладені договори про спільну діяльність з "Укргазвидобування", продавали видобутий газ за заниженою вартістю (по 2,64 тис. грн за тисячу кубометрів при ринковій вартості 7,06 тис. грн) на товарних біржах "Центр" і "Львівська універсальна". Покупцями виступали низка пов'язаних ТОВ, які потім реалізовували його підприємствам реального сектора економіки вже за справжньою ціною з невеликою знижкою - 6,9 тис. грн.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд грн (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд грн незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).

 

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20 04 2018 16:16
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