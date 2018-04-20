Фігуранта "газової справи" Бистрицького відпустили під заставу 500 тисяч гривень

Солом'янський райсуд Києва відпустив фігуранта "газової справи Онищенка" Євгена Бистрицького, який проходить підозрюваним у схемі розкрадання газу, під заставу в розмірі 500 тис. гривень.

Бистрицький понад рік переховувався від слідства і був затриманий у жовтні 2017 року в будинку родичів. Тоді суд узяв його під варту з можливістю застави 8 млн гривень. Пізніше ця сума була зменшена до 500 тис гривень, - оголосив у своєму рішенні суддя Вадим Сенін, повідомляє "Громадське".

Захист просив суд відпустити Бистрицького під домашній арешт, зважаючи на його вік - 67 років. Адвокат Сергій Трофимов заявив, що "за статистикою Міністерства охорони здоров'я", Бистрицький "взагалі мав би померти", оскільки в СІЗО йому нібито не надають необхідної медичної допомоги.

Звинувачення ж наполягало, що підозрюваний повинен залишатися під вартою через ризик його повторної втечі.