Фігуранта справи "рюкзаків Авакова" Чеботаря відмовились заарештовувати

У САП просили для Чеботаря запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень

Апеляційний суд Києва залишив без задоволення апеляційну скаргу САП на запобіжний захід екс-заступнику міністра внутрішніх справ Сергію Чеботарю у вигляді особистого зобов'язання.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя В'ячеслав Дзюбін, повідомляє "Укрінформ".

"Суд ухвалив апеляційну скаргу залишити без задоволення", - сказав Дзюбін.

У САП просили для Чеботаря запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень.

Сам Чеботар заявив, що проти задоволення клопотання САП.

"Мені моя мораль не дозволяла вкрасти на якихось рюкзаках", - стверджує він.

Нагадаємо, вчора Апеляційний суд Києва відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у задоволенні скарги на запобіжний захід, обраний щодо Олександра Авакова, підозрюваного у "справі рюкзаків".

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.