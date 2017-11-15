Фігуранта справи "рюкзаків Авакова" Чеботаря відмовились заарештовувати
Відповідне рішення оголосив головуючий суддя В'ячеслав Дзюбін, повідомляє "Укрінформ".
"Суд ухвалив апеляційну скаргу залишити без задоволення", - сказав Дзюбін.
У САП просили для Чеботаря запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень.
Сам Чеботар заявив, що проти задоволення клопотання САП.
"Мені моя мораль не дозволяла вкрасти на якихось рюкзаках", - стверджує він.
Нагадаємо, вчора Апеляційний суд Києва відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у задоволенні скарги на запобіжний захід, обраний щодо Олександра Авакова, підозрюваного у "справі рюкзаків".
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".
31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.
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