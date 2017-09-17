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Фігуранта "справи українських диверсантів" Захтея посадили в карцер

Остаточний вирок чоловікові очікується в кінці жовтня – на початку листопада
Фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея на дві доби перевили в карцер через порушення режиму перебування в СІЗО.
Фігуранта "справи українських диверсантів" Захтея посадили в карцер Фото: krymr.com

Про це повідомила дружина Захтея Оксана, пише "Крим. Реалії". За її словами, Захтея відправили у карцер на дві доби. 

"Його посадили за порушення режиму: то він не те сказав, то не так встав до стінки. Днями йому принесли повідомлення, що садять на дві доби в карцер, він підписав і ввечері 16 серпня його забрали", – розповіла Оксана Захтей. 

Вона також повідомила, що остаточний вирок чоловікові очікується в кінці жовтня – на початку листопада.

Нагадаємо, Захтея затримали в ніч на 7 серпня 2016 року разом з іншими "диверсантами", які, за заявою ФСБ РФ, "готували теракти у Криму". Затриманих утримували в московському СІЗО Лефортово, згодом повернули до анексованого Криму. 

Проти Захтея  порушили кримінальну справу за статтею 324 КК Росії за звинуваченням у незаконному отриманні російського паспорта. Таким чином, його російські документи визнані недійсними і він залишається громадянином України.

Захтей заявляв про тортури з боку співробітників ФСБ. Він стверджував, що його били. Також про тортури повідомляв і інший фігурант цієї справи Євген Панов.

11 липня Андрій Захтей визнав свою провину і уклав досудову угоду зі слідством. Він також відмовився від послуг адвоката.

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17 09 2017 20:00
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