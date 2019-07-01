Фігуранта "справи Веджіє Кашка" Чапуха госпіталізували у Сімферополі
Вночі Асану Чапуху стало погано і потрібна була негайна медична допомога, повідомив адвокат Айдер Азаматов, інформує Hromadkse.
У жовтні 2018 року Чапуха відпустили з СІЗО під домашній арешт через критичний стан здоров'я, нагадує видання.
25 вересня політв'язня також госпіталізували до лікарні. 21 вересня Чапух припинив голодування, яке почав 15 вересня, через погіршення здоров'я на прохання адвоката Айдера Азаматова.
23 листопада 2017 в анексованому Криму російські силовики затримали та взяли під варту Асана Чапуха разом із трьома іншими кримськими татарами. Унаслідок цих дій від інфаркту померла 83-річна ветеранка кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Щодо чотирьох затриманих (Асана Чапуха, Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача та Кязіма Аметова) порушили кримінальну справу за підозрою в нібито вимаганні.
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