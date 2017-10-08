Фігуранта справи з розкрадання коштів у проекті "Стіна" Кашубу заарештували на два місяці
Кашуба свою провину не визнає і заявляє, що "були певні недоліки в роботі, але це з часом це виправлялося", - повідомляє "112 Україна".
Також він наполягає, що сума застави — це занадто велика сума, яку він не зможе внести, тому заставу вносити не буде.
Захист каже, що вже готує апеляцію.
Нагадаємо, семи особам, затриманим напередодні в рамках розслідування справи про розтрату грошей, виділених на проект "Стіна", повідомили про підозру.
Як відомо, 8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання коштів так званого проекту "Стіна".
Серед затриманих — службові особи Державної прикордонної служби та підприємств-підрядників.
Того ж дня затримано ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту "Стіна" детективи НАБУ здійснюють з березня 2016 року.
Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За результатами судово-будівельних експертиз сума встановлених збитків, завданих державі внаслідок злочину, викритого Національним бюро, складає 16,688 млн грн.
"Стіна" - це проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.
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