Фігурантів "справи Веджіє Кашка" затримували екс-бійці "Беркуту", - адвокат

З їхніх свідчень не зрозуміло, хто з них безпосередньо здійснював затримання

Серед російських силовиків, які затримували активістів кримськотатарського національного руху у "справі Веджіє Кашка", було "як мінімум" двоє екс-співробітників розформованого спецпідрозділу МВС України "Беркут".

Ці дані виявились у матеріалах дослідчої перевірки за фактом загибелі Веджіє Кашка, доступ до яких йому неодноразово обмежував Слідчий комітет РФ в Криму, повідомив адвокат Микола Полозов, інформує "Крим.Реалії".

"Щонайменше два співробітника Росгвардії, які здійснювали затримання Веджіє Кашка та інших активістів, - колишні співробітники українського спецпідрозділу МВС "Беркут". З їхніх свідчень не зрозуміло, хто з них безпосередньо здійснював затримання.

Всі вони в один голос стверджують, що не чинили психологічного і тим більше фізичного тиску на Веджіє Кашка", - підкреслив адвокат.

"Називати прізвища цих співробітників я поки що не можу, тому що перебуваю під підпискою про нерозголошення. Крім співробітників Росгвардії під час затримання були присутні співробітники ФСБ і Центру Е", - додав він.

Раніше Полозов неодноразово повідомляв, що йому відмовляли в доступі до відео ФСБ у "справі Веджіє Кашка".

Нагадаємо, в окупованому Сімферополі у Криму ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка померла після того, як її спробували затримати силовики ФСБ.