Фігурантів "справи Веджіє Кашка" затримували екс-бійці "Беркуту", - адвокат
Ці дані виявились у матеріалах дослідчої перевірки за фактом загибелі Веджіє Кашка, доступ до яких йому неодноразово обмежував Слідчий комітет РФ в Криму, повідомив адвокат Микола Полозов, інформує "Крим.Реалії".
"Щонайменше два співробітника Росгвардії, які здійснювали затримання Веджіє Кашка та інших активістів, - колишні співробітники українського спецпідрозділу МВС "Беркут". З їхніх свідчень не зрозуміло, хто з них безпосередньо здійснював затримання.
Всі вони в один голос стверджують, що не чинили психологічного і тим більше фізичного тиску на Веджіє Кашка", - підкреслив адвокат.
"Називати прізвища цих співробітників я поки що не можу, тому що перебуваю під підпискою про нерозголошення. Крім співробітників Росгвардії під час затримання були присутні співробітники ФСБ і Центру Е", - додав він.
Раніше Полозов неодноразово повідомляв, що йому відмовляли в доступі до відео ФСБ у "справі Веджіє Кашка".
Нагадаємо, в окупованому Сімферополі у Криму ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка померла після того, як її спробували затримати силовики ФСБ.
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