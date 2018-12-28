Фігуранти справи Труханова відмовилися визнати провину

У Малиновському районному суді Одеси в четвер, 22 грудня, почався розгляд по суті справи мера міста Геннадія Труханова і посадових осіб одеської міськради, звинувачених у заволодінні 185 млн гривень.

"Жоден з підсудних вину у скоєнні інкримінованих діянь не визнав, вказавши на нібито допущені порушення під час складання обвинувального акта", - повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

27 грудня суд визначив порядок і обсяг дослідження доказів: спочатку розглянуть документи і речові докази, потім відбудеться допит свідків звинувачення, наприкінці - допит свідків захисту.

Наступне судове засідання відбудеться 14 січня.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

Труханову і ще кільком підозрюваним закидають розкрадання 185 млн гривень у період з липня по грудень 2016 року. Схему реалізували під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеними цінами.

Зазначену будівлю менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про її купівлю за 185 млн гривень придбала інша фірма за 4 млн гривень і внесла у статутний капітал ТОВ "Девелопмент Еліт". Однак незважаючи на це, Труханов і його заступник на погоджувальній раді і на позачерговій сесії міськради повідомили депутатам неправдиву інформацію: мова нібито йшла тільки про згоду на придбання, а не про угоду.

Крім того, необхідність придбання була обґрунтована нібито реалізацією проекту "Європейська мерія", якого насправді не існувало.

Верховний суд відмовив прокурорам у задоволенні клопотання щодо перенесення розгляду справи мера Одеси Геннадія Труханова з суду в Одесі до суду в Києві.