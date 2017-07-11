Фіксальна служба відновила податкову перевірку Данилюка

Данилюк отримав висновок ГУ ДФС в місті Києві за результатами своєї перевірки

Міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, що Державна фіскальна служба відновила податкову перевірку стосовно нього.

6 листопада Данилюк отримав висновок ГУ ДФС в місті Києві за результатами своєї перевірки.

"Перевірку відновили, незважаючи на закриття справи ГПУ та на неузгодження цих дій з нормами податкового кодексу про обмеження на строк проведення перевірок", - повідомив очільник мінфіну на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що перевірку відновили відразу після того, як він "оприлюднив інформацію щодо зловживань в ДФС Києва на сотні мільйонів гривень та поставив завдання керівнику ДФС забезпечити проведення розслідування та відсторонити причетних".

Міністр фінансів зазначив, що його запросили на засідання комітету з податкової політики з доповіддю про боротьбу зі зловживаннями ПДВ. Воно відбудеться 15 листопада.

Крім того, Данилюк вказав на некомпетентність співробітників ДФС, які склали акт перевірки.

"З одного боку, цілком очікувано акт зняв всі питання щодо невідповідності моїх доходів та витрат. З самого початку ці звинувачення були безперспективні. Але з іншого боку, були висунуті інші безглузді звинувачення. Виявляється що я на той час постійно проживаючи з родиною за кордоном, працюючи та сплачуючи там податки, мав ще крім цього заплатити податки в Україні. Ну "не знають" в ДФС про Угоди про уникнення подвійного оподаткування, резидентство та інші нюанси податкового законодавства", - написав міністр.

Нагадаємо, що в серпні Луценко направив лист Гройсману з вимогою звільнити міністра фінансів Данилюка.

Причиною звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав неможливість підвищити зарплати прокурорам у вересні через дії міністра фінансів.

Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

Олександр Данилюк вважає, що справа проти нього "активно проштовхується".